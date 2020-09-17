17.09.2020 17:19

В пятницу по Конторской нельзя будет проехать (Горсовет)

Движение будет запрещено с 8:00 до 20:00 18 сентября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 до 20:00 18 сентября 2020 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях.

Объезд закрытого участка организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитровской и другим прилегающим улицам.