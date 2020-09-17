Главная Новости Дороги и транспорт В пятницу по Конторской нельзя будет проехать (Горсовет)
17.09.2020  17:19   

В пятницу по Конторской нельзя будет проехать (Горсовет)

Движение будет запрещено с 8:00 до 20:00 18 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 до 20:00 18 сентября 2020 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях.
 
Объезд закрытого участка организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитровской и другим прилегающим улицам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, конторская
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Дороги и транспорт По улице Тринклера на четыре дня запретят движение транспорта (Горсовет) 16.09 Дороги и транспорт В четверг по улице Морозова будет запрещено движение (Горсовет) 15.09 Дороги и транспорт В переулке Искринском до конца сентября запрещено движение транспорта
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 