17.09.2020 16:58
Восстанавливается движение скоростных поездов из Харькова в Киев (Укрзализныця)
С 25 сентября Укрзализныця возобновляет курсирование Интерсити + Киев - Харьков
//facebook.com
Укрзализныця возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити + №724 / 723 Киев - Харьков. Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 года и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.
Пассажиров будут обслуживать электропоезд Hyundai. В целом между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.
Одновременно обращаем внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевымы работами в период с 15 по 23 октября 2020 года вместо поезда №724 / 723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720 / 719 Киев - Харьков.
Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребешках, Миргороде, Полтаве и на других станциях.
После завершения ремонтных работ Интерсити + №724 / 723 Киев - Харьков возобновит курсирование.
Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса.
Скоростные поезда также оборудованы бактерицидными облучателями, которые осуществляют дополнительную дезинфекцию воздуха и обеззараживания поверхностей в салонах вагонов.
Эти устройства используются после прибытия поезда в конечный пункт назначения на станцию Киев-Пассажирский, Дарница или в пункт оборота - исключительно после высадки пассажиров и закрытия входных дверей.
Пассажиры скоростных поездов Интерсити + могут экономить на своих путешествиях, воспользовавшись программой лояльности для вагонов 1-го класса: покупай раньше - плати меньше.