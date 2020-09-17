17.09.2020 16:58

Восстанавливается движение скоростных поездов из Харькова в Киев (Укрзализныця)

С 25 сентября Укрзализныця возобновляет курсирование Интерсити + Киев - Харьков



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Укрзализныця возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити + №724 / 723 Киев - Харьков. Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 года и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

Пассажиров будут обслуживать электропоезд Hyundai. В целом между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

Одновременно обращаем внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевымы работами в период с 15 по 23 октября 2020 года вместо поезда №724 / 723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720 / 719 Киев - Харьков.

Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребешках, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

После завершения ремонтных работ Интерсити + №724 / 723 Киев - Харьков возобновит курсирование.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса.

Скоростные поезда также оборудованы бактерицидными облучателями, которые осуществляют дополнительную дезинфекцию воздуха и обеззараживания поверхностей в салонах вагонов.

Эти устройства используются после прибытия поезда в конечный пункт назначения на станцию ​​Киев-Пассажирский, Дарница или в пункт оборота - исключительно после высадки пассажиров и закрытия входных дверей.

Пассажиры скоростных поездов Интерсити + могут экономить на своих путешествиях, воспользовавшись программой лояльности для вагонов 1-го класса: покупай раньше - плати меньше.