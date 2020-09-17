17.09.2020 09:50

В Жихаре дорожники восстанавливают центральную улицу (Горсовет)

Капитальный ремонт улицы Тернопольской в поселке Жихарь Основянского района завершится в ближайшее время.



// city.kharkov.ua

Работы на этом объекте были начаты в среду. С просьбой отремонтировать дорогу к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители на одной из встреч с мэром.



Как рассказал мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук, протяженность участка - более 600 м, площадь - более 3,5 тыс. кв. м. По его словам, старое покрытие в бывшем пункте областного значения совсем износилось, поэтому здесь будет уложено около 700 т асфальтобетона.



«Был выполнен комплекс работ по демонтажу старого покрытия, устройству основания из щебня, и сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона», - сообщил Михаил Микитчук.



По его словам, завершить восстановление ул. Тернопольской планируется в ближайшее время. Ремонт будет выполнен с соблюдением всех современных стандартов, чтобы дорожное покрытие было качественным и долго прослужило жителям поселка.



Михаил Микитчук также сообщил, что в планах дорожников - ремонт ул. Конторской (более 7 тыс. кв. м), пер. Ивана Каркача (3,5 тыс. кв. м), ремонт тротуаров на ул. Медицинской (3,2 тыс. кв. м), ул. Морозова (37 тыс. кв. м), пр. Юбилейного (75 тыс. кв. м). Во время дорожных работ движение будет ограничено частично или полностью, о чем водителей проинформируют заранее.