На ділянці Московського проспекту забороняється рух транспорту

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощєпкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік центру, буде заборонено з 8:00 16 вересня до 20:00 17 жовтня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією проспекту.
Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух транспорту смугою зустрічного напрямку.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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