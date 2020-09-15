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15.09.2020  14:04   

На ділянці Московського проспекту забороняється рух транспорту

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощєпкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік центру, буде заборонено з 8:00 16 вересня до 20:00 17 жовтня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією проспекту.

Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух транспорту смугою зустрічного напрямку.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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