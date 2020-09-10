Главная Новости Дороги и транспорт З п'ятниці на вулиці Морозова забороняється рух транспорту, трамвай №8 змінить маршрут
10.09.2020  18:23   

З п'ятниці на вулиці Морозова забороняється рух транспорту, трамвай №8 змінить маршрут

Рух транспорту буде заборонений з 8:00 11 вересня до 21:00 12 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Морозова, на ділянці від вул. Плеханівської до Юмтівського мосту, буде заборонений з 8:00 11 вересня до 21:00 12 вересня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капремонтом проїжджої частини і тротуарів.
 
На цей період двосторонній рух буде організований вільною від виконання робіт смугою. 
 
Також з 10:00 до 15:00 11-12 вересня буде заборонений рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, на ділянці від вул. Одеської до вул. Плеханівської. У зв'язку з цим, рух трамвая №8 буде організований наступним чином:
 
- 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков, морозова, маршрут, 8 трамвай
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Дороги и транспорт На два місяці обмежується рух на Великій Панасівській 10.09 Дороги и транспорт У п'ятницю трамвай №26 тимчасово змінить маршрут руху 10.09 Дороги и транспорт У п'ятницю у провулку Воробйова буде заборонений рух транспорту
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 