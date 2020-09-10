10.09.2020 18:23

З п'ятниці на вулиці Морозова забороняється рух транспорту, трамвай №8 змінить маршрут

Рух транспорту буде заборонений з 8:00 11 вересня до 21:00 12 вересня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по вул. Морозова, на ділянці від вул. Плеханівської до Юмтівського мосту, буде заборонений з 8:00 11 вересня до 21:00 12 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капремонтом проїжджої частини і тротуарів.

На цей період двосторонній рух буде організований вільною від виконання робіт смугою.

Також з 10:00 до 15:00 11-12 вересня буде заборонений рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, на ділянці від вул. Одеської до вул. Плеханівської. У зв'язку з цим, рух трамвая №8 буде організований наступним чином:

- 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.