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10.09.2020  14:00   

У п'ятницю у провулку Воробйова буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Воробйова буде заборонений з 16:00 до 22:00 11 вересня.


// Facebook

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням кінозйомок.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Воробйова і вул. Куликівській.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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