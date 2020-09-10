У п'ятницю у провулку Воробйова буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Воробйова буде заборонений з 16:00 до 22:00 11 вересня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням кінозйомок.
На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Воробйова і вул. Куликівській.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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