Главная Новости Дороги и транспорт У середу рух на вулиці 23 Серпня буде обмежено, а тролейбус №12 змінить маршрут
08.09.2020  17:59   

У середу рух на вулиці 23 Серпня буде обмежено, а тролейбус №12 змінить маршрут

Обмеження буде діяти з 9:00 до 18:00 9 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до вул. Шекспіра, буде обмежено з 9:00 до 18:00 9 вересня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Раніше планувалося, що роботи будуть закінчені 8 вересня.
 
Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
 
Також з 10:00 до 18:00 9 вересня буде заборонено рух тролейбусів по вул. 23 Серпня, від пр. Науки до розворотного кола «Вул. Клочківська». У зв'язку з цим, тролейбус №12 курсує так:
 
- розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Дерев'янка - вул. Ахсарова - пр. Людвіга Свободи - пр. Перемоги - розворотне коло «Пр. Перемоги».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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