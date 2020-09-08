Вулицею Мироносицькою до вечора заборонено рух

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 8 сентября Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 сентября В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.