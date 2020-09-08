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08.09.2020  10:30   

Вулицею Мироносицькою до вечора заборонено рух

Рух транспорту по вул. Мироносицькій, на ділянці від вул. Жінок-Мироносиць до вул. Гіршмана, заборонено сьогодні, 8 вересня, до 17:00.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з встановленням дорожніх роздільників (делініаторів).

Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими вулицями: Сумською, Чернишевською та Пушкінською.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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