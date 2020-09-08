Вулицею Мироносицькою до вечора заборонено рух

Рух транспорту по вул. Мироносицькій, на ділянці від вул. Жінок-Мироносиць до вул. Гіршмана, заборонено сьогодні, 8 вересня, до 17:00.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з встановленням дорожніх роздільників (делініаторів).
Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими вулицями: Сумською, Чернишевською та Пушкінською.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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