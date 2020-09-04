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04.09.2020  16:19   

У понеділок та вівторок вулицею 23 Серпня обмежать рух, а тролейбус №12 змінить маршрут

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 18:00 7 та 8 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до вул. Шекспіра, буде обмежено з 9:00 до 18:00 7 та 8 вересня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
 
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.
 
Також щодня з 10:00 до 18:00 7 та 8 вересня буде заборонений рух тролейбусів по вул. 23 Серпня, від пр. Науки до розворотного кола «Вул. Клочківська». У зв'язку з цим, тролейбус №12 курсуватиме так: 
 
- розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Дерев’янка - вул. Ахсарова - пр. Людвіга Свободи
 
- пр. Перемоги - розворотне коло «Пр. Перемоги».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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