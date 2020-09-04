Тролейбус №19 тимчасово не ходитиме

Рух тролейбусів буде заборонений з 19:00 4 вересня до 14:00 5 вересня 2020 року.
Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
влажность:
давление:
ветер: