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04.09.2020  15:48   

Тролейбус №19 тимчасово не ходитиме

Рух тролейбусів буде заборонений з 19:00 4 вересня до 14:00 5 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до пр. Московського, буде заборонений з 19:00 4 вересня до 14:00 5 вересня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом опори контактної мережі.
 
У зв'язку з цим, тролейбус №19 тимчасово не курсуватиме.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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