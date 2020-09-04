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04.09.2020  10:35   

Харьковские перевозчики массово нарушают карантин

За две недели сотрудники Укртрансбезопасности составили 87 актов о нарушении карантина автоперевозчиками в Харьковской области.


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Штрафов за первые акты перевозчики не платят. При повторном нарушении штраф - 680 грн.

Об этом Общественному рассказал и.о. начальника областного управления Укртрансбезпекы Александр Гринюк.

"За две недели отработки мы составили 87 актов. Основное нарушение - у водителя отсутствует маска - 48 случаев. 39 случаев - стоячие пассажиры. Но 13 нарушений по своевременной санитарной обработки салонов", - сказал Гринюк.

По его словам, водитель должен обработать поручни дезинфектором, подмести в салоне и сделать запись об этом в журнале после каждого рейса.

Если этого не сделано, инспекторы управления составляют акты.

"Акт - это не штрафная санкция. Это предписание по устранению нарушений. Но если мы увидим повторное нарушение, то это уже будет штраф за невыполнение предписания - 680 грн. Кроме того, мы будем информировать заказчиков услуги о нарушениях и инициировать вопрос о расторжении договора на предоставление услуг ", - добавил Гринюк.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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