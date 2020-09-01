Главная Новости Дороги и транспорт В Електромеханічному провулку на місяць забороняється рух транспорту
01.09.2020  18:59   

В Електромеханічному провулку на місяць забороняється рух транспорту

Рух транспорту буде заборонено з 8:00 2 вересня до 17:00 3 жовтня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту у пров. Електромеханічному, на ділянці від пр. Московського до пров. Корсиківського, буде заборонено з 8:00 2 вересня до 17:00 3 жовтня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж по пр. Московському, 199.
 
У цей період об'їзд здійснюватиметься прилеглими вулицями.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Дороги и транспорт Трамваї № 23 і 26 на два дні змінять маршрут 31.08 Дороги и транспорт На Московському проспекті в районі набережної до кінця року забороняється рух транспорту 31.08 Дороги и транспорт Трамваї №5 і 6 до кінця року не ходитимуть, а тролейбус №2 змінить маршрут
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 