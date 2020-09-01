Трамваї № 23 і 26 на два дні змінять маршрут

В этот день

Гороскоп на сентябрь 2020 года. У Тельцов - подарки судьбы, у Водолеев - успех по всем направлениям Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 1 сентября В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.