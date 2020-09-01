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01.09.2020  18:32   

Трамваї № 23 і 26 на два дні змінять маршрут

Рух трамваїв буде заборонено з 10:00 до 15:00 2 і 3 вересня 2020 года.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, на ділянці від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонено з 10:00 до 15:00 2 і 3 вересня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
 
У цей період трамваї будуть ходити так:
 
- трамвай №23: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - 602 м/р;
 
- трамвай №26: парк ім. Горького - вул. Весніна - вул. Матюшенка - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - 602 м/р.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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