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01.09.2020  13:31   

Таможенники рассказали, где на Харьковщине можно пересечь границу

В Харьковской области на границе с 1 сентября работает только один пункт пропуска автомобильного сообщения и один - авиасообщение


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Некоторые пункты пропуска и контроля через государственную границу в пределах Харьковской области остаются закрытыми в связи с мерами противодействия распространению коронавирусной болезни, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, в пределах области в настоящее время для автомобильного сообщения работает пункт пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" (38 км трассы Харьков - Белгород), для авиасообщения - пункт пропуска "Аэропорт-Харьков" (г.. Харьков, ул. Ромашкина, 1).

Пассажирское железнодорожное сообщение через пункты пропуска "Казачья Лопань" (пункт контроля "Харьков - пассажирский") и пункт пропуска "Тополя" на сегодняшний день не осуществляется.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, пропуск, харьков, пункт, гоптовка
 
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