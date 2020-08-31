31.08.2020 15:06

На Московському проспекті в районі набережної до кінця року забороняється рух транспорту

Раніше планувалося відновити рух 1 вересня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від Гімназійної набережної до будинка №32 по пр. Московському, заборонено до 31 грудня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням реконструкції пр. Московського. Раніше планувалося відновити рух 1 вересня.

Нагадаємо, об’їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями:

- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;

- під час руху в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський – Гімназійна набережна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні.

На час робіт автобус №249е об'їжджає наступним чином:

- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – Харківська набережна – пр. Московський і далі за маршрутом;

- у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.