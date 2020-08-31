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31.08.2020  15:06   

На Московському проспекті в районі набережної до кінця року забороняється рух транспорту

Раніше планувалося відновити рух 1 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від Гімназійної набережної до будинка №32 по пр. Московському, заборонено до 31 грудня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням реконструкції пр. Московського. Раніше планувалося відновити рух 1 вересня.
 
Нагадаємо, об’їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями:
 
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;
 
- під час руху в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський – Гімназійна набережна – вул. Руставелі – пл. Героїв Небесної Сотні.
 
На час робіт автобус №249е об'їжджає наступним чином:
 
- під час руху у бік пл. Конституції: - пр. Московський – пл. Фейєрбаха – пров. Фейєрбаха – Харківська набережна – пр. Московський і далі за маршрутом;
 
- у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.
Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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