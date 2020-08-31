Акция против коксового завода: протестующие разблокировали дорогу после обещаний прокуроров взять под контроль ответственных за выбросы (ФОТО)

Движение транспорта на улице Москалевской, где местные жители протестуют против деятельности коксового завода, восстановлен. К участникам акции обратились представители городской власти и полиции.
Как сообщает корреспондент Общественного на место протеста приехал заместитель главы Администрации Новобаварского района Дмитрий Лазуренко и Олег Николенко, старший инспектор Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета.
"Согласно законодательству Украины, вмешаться в работу любого предприятия, закрыть или прекратить работу должны органы государственного надзора в соответствии с документами. В данном случае это экологическая инспекция. В органы государственного надзора относятся прокуратура, полиция и ДСНС, которая имеет право выписать им предписание и прекратить работу предприятия. Органы местного самоуправления в случае вмешательства будут обвинены в коррупции ", - сказал Николенко.
По словам Дмитрия Лазуренко, горсовет обратился в прокуратуру Харьковской области, инициировано создание рабочей группы.
"На прошлой неделе по поручению Геннадия Кернеса было направлено письмо в областную прокуратуру. Кроме того, собирается, скажем так, комиссия. Народных депутатов в нее привлекают, чтобы разобрать эту ситуацию. И если ситуация не улучшится, то не изменится, то прийдем к тому, чтобы закрыть завод ", - сказал Дмитрий Лазуренко.
"Конечно, это жизнь наших людей, здоровье, это все понимают. Перекрытие дороги - люди не могут добраться в больницы, школы, на работу - это не выход ... Они не слышат ничего, только крики. Непонятно, как с такой группой общаться ", - добавил он.
По состоянию на 12:00 протестующие освободили дорогу. Поехали трамваи. Протестующие на обочине.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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