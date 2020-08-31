Главная Новости Дороги и транспорт Акция против коксового завода: протестующие разблокировали дорогу после обещаний прокуроров взять под контроль ответственных за выбросы (ФОТО)
31.08.2020  12:40   

Акция против коксового завода: протестующие разблокировали дорогу после обещаний прокуроров взять под контроль ответственных за выбросы (ФОТО)

Движение транспорта на улице Москалевской, где местные жители протестуют против деятельности коксового завода, восстановлен. К участникам акции обратились представители городской власти и полиции.


Дмитрий Лазуренко и Олег Николенко (в центре)

Как сообщает корреспондент Общественного на место протеста приехал заместитель главы Администрации Новобаварского района Дмитрий Лазуренко и Олег Николенко, старший инспектор Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета.

"Согласно законодательству Украины, вмешаться в работу любого предприятия, закрыть или прекратить работу должны органы государственного надзора в соответствии с документами. В данном случае это экологическая инспекция. В органы государственного надзора относятся прокуратура, полиция и ДСНС, которая имеет право выписать им предписание и прекратить работу предприятия. Органы местного самоуправления в случае вмешательства будут обвинены в коррупции ", - сказал Николенко.

По словам Дмитрия Лазуренко, горсовет обратился в прокуратуру Харьковской области, инициировано создание рабочей группы.

"На прошлой неделе по поручению Геннадия Кернеса было направлено письмо в областную прокуратуру. Кроме того, собирается, скажем так, комиссия. Народных депутатов в нее привлекают, чтобы разобрать эту ситуацию. И если ситуация не улучшится, то не изменится, то прийдем к тому, чтобы закрыть завод ", - сказал  Дмитрий Лазуренко.

"Конечно, это жизнь наших людей, здоровье, это все понимают. Перекрытие дороги - люди не могут добраться в больницы, школы, на работу - это не выход ... Они не слышат ничего, только крики. Непонятно, как с такой группой общаться ", - добавил он.

По состоянию на 12:00 протестующие освободили дорогу. Поехали трамваи. Протестующие на обочине.

 

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коксохим, загрязнение, воздух, харьков, забастовка
 
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