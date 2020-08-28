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28.08.2020  16:19   

З п'ятниці у провулку Воробйова забороняється рух транспорту

Заборонена буде діяти з 28 по 31 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту в пров. Воробйова заборонено з 28 по 31 серпня 2020 року.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням фестивалю «Сам собі фест».
 
Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями.
Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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