На вулиці Чернишевській на два тижні обмежено рух

Рух транспорту по вул. Чернишевській, в районі будинку №24, обмежений з 28 серпня до 17:00 14 вересня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з заміною ділянки трубопроводу по вул. Чернишевській.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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