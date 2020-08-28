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28.08.2020  12:34   

На вулиці Чернишевській на два тижні обмежено рух

Рух транспорту по вул. Чернишевській, в районі будинку №24, обмежений з 28 серпня до 17:00 14 вересня.


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Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з заміною ділянки трубопроводу по вул. Чернишевській.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

Источник:   ХГС
 Тэги:  проезд, ограничение, харьков, ремонт, дорога
 
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