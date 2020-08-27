27.08.2020 18:49

У Харкові представили нового начальника облуправління «Укртрансбезпеки»

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Харківського управління Державної служби України з безпеки на транспорті призначений Олександр Гринюк.



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 27 серпня 2020 року, директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан представив нового керівника харківським перевізникам.

Олександр Гринюк повідомив, що має намір найближчим часом спільно з патрульною поліцією організувати масові рейди в пасажирському транспорті з метою перевірки, як виконуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України для «помаранчевих» зон епідемічної небезпеки.

«Я тут усього три дні, але побачив, що дуже багато пасажирів і водіїв їздять у транспорті без масок. Ми вже почали рейди і будемо їх посилювати, застосовувати штрафні санкції, якщо є порушення. Передусім ми звертаємо увагу на наповнюваність транспорту, яка повинна становити не більше 50%, на проведення дезінфекції перед кожним зворотним рейсом і на повний масковий режим», - зазначив Олександр Гринюк.

Начальник Управління патрульної поліції Харківської області Альона Стрижак підкреслила, що жителям Харкова необхідно дотримуватися цих правил, щоб місто вийшло з «помаранчевої» зони.

«Загалом по Україні ми - найлояльніша до перевізників область. В інших містах, поменше, наприклад, у Тернополі або Вінниці, фіксується набагато більше порушень на транспорті. Ми ж розуміємо, що Харків - місто велике, багатьом людям потрібно переміщатися. Але зрозумійте, якщо ми потрапимо до «червоної» зони, то буде ще гірше - транспорт зовсім стане. Тому краще виконувати приписані заходи прямо зараз. Поліція буде посилено за цим стежити», - зазначила Альона Стрижак.