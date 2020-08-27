27.08.2020 15:38

«Міськелектротранссервіс» отримав нові автомобілі для ремонту контактної мережі

Два сучасних автомобілі вітчизняного виробництва були закуплені містом для ремонту контактної мережі.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 27 серпня 2020 року, повідомив головний інженер КП «Міськелектротранссервіс» Вадим Юсевич.

За його словами, востаннє техніка для потреб підприємства купувалася ще у 2006 році. Зараз у парку «Міськелектротранссервісу» є автомобілі 1981-го, 1994-го років випуску, які вимагають заміни.

«Нові «Фотони» відрізняються комфортабельністю, високою прохідністю та експлуатаційною надійністю. Є обігрів кузова в холодну пору, чого на наших машинах не було ніде і ніколи, а також встановлений сучасний балкон, тобто підйомна частина вишки, на якій працюють електромонтери. Нові машини набагато зручніші», - зазначив Вадим Юсевич.

За словами головного інженера, підприємство планує оновити весь парк застарілих автомобілів, які обслуговують контактну мережу.