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27.08.2020  15:38   

«Міськелектротранссервіс» отримав нові автомобілі для ремонту контактної мережі

Два сучасних автомобілі вітчизняного виробництва були закуплені містом для ремонту контактної мережі.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 27 серпня 2020 року, повідомив головний інженер КП «Міськелектротранссервіс» Вадим Юсевич.
 
За його словами, востаннє техніка для потреб підприємства купувалася ще у 2006 році. Зараз у парку «Міськелектротранссервісу» є автомобілі 1981-го, 1994-го років випуску, які вимагають заміни.
 
«Нові «Фотони» відрізняються комфортабельністю, високою прохідністю та експлуатаційною надійністю. Є обігрів кузова в холодну пору, чого на наших машинах не було ніде і ніколи, а також встановлений сучасний балкон, тобто підйомна частина вишки, на якій працюють електромонтери. Нові машини набагато зручніші», - зазначив Вадим Юсевич.
 
За словами головного інженера, підприємство планує оновити весь парк застарілих автомобілів, які обслуговують контактну мережу.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  горэлектротранссервис, ремонт, харьков, контактная сеть
 
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