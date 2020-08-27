27.08.2020 14:39

У Харкові показали роботу відеокамер на вулицях міста

Презентація роботи диспетчерського центра з організації дорожнього руху в місті Харкові пройшла сьогодні, 27 серпня, в КП «Міськелектротранссервіс».



//city.kharkov.ua

Як розповів директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан, цей модуль фактично стане частиною майбутнього Міського ситуаційного центру. З диспетчерської можна контролювати транспортні потоки, фіксувати порушення правил дорожнього руху, паркування у невстановлених місцях, шукати транспортний засіб за номером, а також керувати світлофорами на основних магістралях міста і змінювати порядок їхньої роботи.

«Стандартно у світлофорі використовується чотири циклограми, тобто режими роботи: для робочого і вихідного дня, для ранку і вечора. Але на складних перехрестях ми використовуємо 11 циклограм. Уся ця система спрямована на безпеку дорожнього руху. Тому що водії дуже часто порушують правила, коли не відчувають за собою ніякого контролю. Понад 80% аварій пов'язані з тим, що окремі учасники руху грубо порушують ПДР. Наша система дозволяє в автоматичному режимі фіксувати ці порушення, виписувати штрафи, що, в кінцевому підсумку, має знизити рівень аварійності на дорогах. Фактично, зараз ви бачите приблизно те, що буде використовуватися у ситуаційному центрі», - розповів Сергій Дульфан.

Як повідомив директор КП «Міськелектротранссервіс» Владислав Васенко, зараз до системи під'єднано 200 відеокамер, і планується встановити ще близько 400.

«Поки що ці роботи були профінансовані самим підприємством, камери розташовані на різних вулицях, у різних районах міста. Але в рамках реалізації проєкту з безпеки дорожнього руху з Європейським інвестиційним банком ми хочемо повністю взяти під відеоконтроль п'ять великих магістралей: пр. Гагаріна, Московський проспект, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківську, вул. Шевченка і центральну частину Харкова. Ці роботи почнуться наступного року. Також за домовленістю з поліцією було ухвалене рішення встановити на вулицях міста у тестовому режимі дев'ять приладів з контролю швидкості», - зазначив Владислав Васенко.

Начальник Управління патрульної поліції Харківської області Альона Стрижак, яка була присутня на презентації роботи диспетчерської з організації дорожнього руху, високо оцінила потенціал відеосистеми.

«Для поліпшення і врегулювання різних питань безпеки дорожнього руху - це великий крок вперед. Систему можна ефективно використовувати при ДТП, для контролю за завантаженістю перехресть, при розшуку транспортних засобів тощо. Тут передбачені робочі місця для різних служб, в т. ч. для поліції. Коли ситуаційний центр почне працювати, наші співробітники знаходитимуться тут постійно, і комунікація буде миттєвою», - повідомила Альона Стрижак.

Зазначимо, що диспетчерський центр веде запис дорожнього руху цілодобово.