Рух по Московському проспекту в районі Харківських Дивізій заборонено до середини вересня

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Ощепкова при русі в бік бул. Богдана Хмельницького, заборонено до 20:00 15 вересня.
Раніше рух планувалося відкрити 31 серпня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням термінів реконструкції Московського проспекту.
Нагадаємо, що на час робіт двосторонній рух транспорту організовано по смузі зустрічного напрямку.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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