27.08.2020 11:40

Рух по Московському проспекту в районі Харківських Дивізій заборонено до середини вересня

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Ощепкова при русі в бік бул. Богдана Хмельницького, заборонено до 20:00 15 вересня.



://city.kharkov.ua

Раніше рух планувалося відкрити 31 серпня.



Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням термінів реконструкції Московського проспекту.



Нагадаємо, що на час робіт двосторонній рух транспорту організовано по смузі зустрічного напрямку.