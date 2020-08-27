Главная Новости Дороги и транспорт Рух по Московському проспекту в районі Харківських Дивізій заборонено до середини вересня
27.08.2020  11:40   

Рух по Московському проспекту в районі Харківських Дивізій заборонено до середини вересня

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до вул. Ощепкова при русі в бік бул. Богдана Хмельницького, заборонено до 20:00 15 вересня.


://city.kharkov.ua

Раніше рух планувалося відкрити 31 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням термінів реконструкції Московського проспекту.

Нагадаємо, що на час робіт двосторонній рух транспорту організовано по смузі зустрічного напрямку.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, движение, харьков, дорога, объезд
 
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