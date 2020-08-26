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26.08.2020  17:31   

Трамвай № 8 тимчасово змінить маршрут руху

Рух буде заборонений з 9:00 до 17:00 27 та 28 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по Салтівському шосе, на ділянці від пр. Тракторобудівників до розворотного кола «602 м/р», буде заборонений з 9:00 до 17:00 27 та 28 серпня 2020 року.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій.
 
У зв'язку з цим рух трамвая №8 буде організований наступним чином: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова/вул. Кошкіна - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - перехрестя Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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