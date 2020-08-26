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26.08.2020  17:08   

На вулиці Башкирській забороняється рух транспорту

Рух буде заборонений з 8:00 до 20:00 27 та 28 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Башкирській, на ділянці від вул. Золочівської до пров. Ізумрудного, буде заборонений з 8:00 до 20:00 27 та 28 серпня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капремонтом проїжджої частини.
 
На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями.
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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