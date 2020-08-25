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25.08.2020  16:47   

До початку вересня змінюється схема руху на Комунальному мосту

Рух транспорту на Комунальному шляхопроводі по пр. Льва Ландау буде змінено з 7:00 26 серпня до 10 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією шляхопроводу.
 
На цей період буде організовано двосторонній рух транспорту по вільній від виконання робіт проїжджій частині.
 
Також з 7:00 26 серпня до 10 вересня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Московського. На цей час тролейбуси ходитимуть так:
 
- тролейбус №19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Московський проспект»;
 
- тролейбус №35: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка»;
 
- тролейбуси № 20 та 31: не ходять.
 
Теги: рух, тролейбус
Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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