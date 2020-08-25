25.08.2020 09:31

Возле Саржина яра появилась эко-парковка (ФОТО)

Особенностью парковки стало оригинальное дорожное покрытие с ячейками для газонной травы.



://facebook.com

Парковка на 50 машин появилась возле Саржина яра, в районе пересечения улиц Отакара Яроша и Есенина.

Напомним, в планах мэрии также построить площадку для парковки на пр. Науки, которая будет вмещать около 100 паркомест.

Пока это в стадии проектирования.