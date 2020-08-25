25.08.2020 08:30

На Холодной горе до середины сентября ограничат движение транспорта

Проезд ограничат на нескольких участках Полтавского Шляха.



://facebook.com

Со вторника, 25 августа, в Харькове на улице Полтавский Шлях ограничат движение транспорта. Ограничения будут на нескольких участках улицы: от дома №127 до улицы Петра Болбочана и от улицы Холодногорской до дома №148 / 2 по Полтавскому шляху. Об этом информирует городская диспетчерская служба.

Со ссылкой на департамент инфраструктуры городского совета сообщается, что ограничения будут действовать ежедневно с 09.00 до 17.00 с 25 августа по 15 сентября.

"Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе, а также с безусловным пропуском троллейбусов в районе проведения работ по улице Дудинской на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе", - говорится в сообщении.