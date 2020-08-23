Главная Новости Дороги и транспорт Тролейбусне депо №3 відзначає 45-річчя
23.08.2020  14:15   

Тролейбусне депо №3 відзначає 45-річчя

КП «Тролейбусне депо №3» сьогодні, 23 серпня, виповнюється 45 років з дня заснування.


://city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, урочисте відкриття депо відбулося в 1975 році і було приурочено до Дня визволення Харкова. В експлуатацію депо №3 отримало найсучасніші на той момент тролейбуси радянського виробництва ЗІУ-682, які курсували в східній частині міста. На зміну їм у 1989 році прийшли машини румунського виробництва, а вже в 2011 році напередодні ЄВРО-2012 для Харкова були придбані тролейбуси з низькою підлогою виробництва «ЛАЗ». У цей час депо №3 обслуговувало маршрути практично у всіх районах міста, за винятком Баваріі.

Сьогодні депо експлуатує 83 одиниці рухомого складу. Підприємство здійснює не тільки перевезення пасажирів, але і технічне обслуговування та ремонт тролейбусів. На території депо є великі майданчики для стоянки тролейбусів в нічний та неробочий час, адміністративний корпус, виробничі корпуси, сучасний мийний комплекс. 

Як повідомили на підприємстві, сьогодні депо продовжує розвиватися, зокрема вже підписаний договір про постачання в депо 49 одиниць нових тролейбусів марки «Богдан-Моторс».

Нагадаємо, що також місто придбає 50 сучасних тролейбусів з автономним ходом, які дозволять відкрити нові маршрути до віддалених районів, зокрема на ХТЗ, П'ятихатки, «Горизонт» та ін.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, юбилей, харьков, станция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Дороги и транспорт Харьковскому метрополитену - 45! 14.08 Культура и Туризм Утро на Южном вокзале, Харьков (ФОТО)   12.08 Дороги и транспорт Утром в метро стояли поезда: технический сбой (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 