Харьковскому метрополитену - 45!

В этот день

Гороскоп на сегодня, 22 августа. У Рыб - важное решение, у Дев - рациональность Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 августа Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.