Харьковскому метрополитену - 45!

22 августа 1975 в Харькове открылись первые 8 станций красной ветки метрополитена.
На фото - станция метро «Московский проспект», которую к юбилею переименовали в «Турбоатом»
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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