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22.08.2020  13:10   

Харьковскому метрополитену - 45!

22 августа 1975 в Харькове открылись первые 8 станций красной ветки метрополитена.


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На фото - станция метро «Московский проспект», которую к юбилею переименовали в «Турбоатом»

Тэги:  метро, юбилей, харьков, станция
 
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