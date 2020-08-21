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21.08.2020  19:42   

По провулку Банному на чотири дні заборонено рух транспорту

Рух транспорту по провулку Банному заборонено з 21 серпня до 23:00 24 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням святкових заходів з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України.
 
На цей період автобус №304е здійснюватиме об'їзд закритої ділянки наступним чином:
 
- пл. Павлівська - вул. Університетська і далі за маршрутом.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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