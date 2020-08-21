В центре Харькова на День города и День Независимости ограничат движение транспорта

По случаю Дня города, 77-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков и 29-й годовщины независимости Украины частично ограничат движение транспорта на время массовых мероприятий
По случаю 77-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 29-й годовщины независимости Украины и проведения торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, а также торжественного поднятия Государственного Флага Украины на площади Конституции, ограничивается движение транспорта по Белгородском шоссе и на площади Конституции.
По Белгородском шоссе временно ограничивается движение и парковка транспортных средств.
По информации Департамента инфраструктуры, с 7:00 до 9:00 часов 23 августа 2020 ограничивается движение и парковка транспортных средств по Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы в Лесопарке.
По просп. Независимости временно запрещается движение транспорта.
С 7:00 до 10:00 часов 23 августа 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Независимости на участке от ул. Тринклера до ул. Науки.
На площади Конституции запрещается парковки транспортных средств.
С 9:00 до 11:00 часов 23 августа 2020 запрещается парковка транспортных средств на площади Конституции на участке от спуска Бурсацкого до пер. Спартаковского.
По площади Конституции и ул. Пушкинской временно ограничивается парковки транспортных средств.
С 7:00 до 13:00 часов 23 августа 2020 ограничивается парковка транспортных средств по площади Конституции на участке от ул. Пушкинской до площади Павловского (со стороны Дворца Труда) и по ул. Пушкинской на участке от ул. Чайковской до ул. Лермонтовской.
Автобусы по маршрутам №№65е, двести семьдесят восьмой, 296э временно изменят направление движения.
С 8:00 до 11.00 23 августа 2020, в связи с запретом движения транспортных средств по ул. Независимости на участке от ул. Тринклера до ул. Науки, автобусные маршруты общего пользования №№65е, двести семьдесят восьмой, 296э изменят направление движения, а именно:
№№65е, 296э при движении в сторону к Лесопарке:
- осуществлять разворот на площади Свободы с выездом на ул. Тринклера, правый поворот на ул. Независимости и дальше по маршруту.
278:
- спуск Клочковский - ул. Независимости - ул. Науки - площадь Свободы - ул. Тринклера - ул. Независимости и далее по маршруту.
Троллейбусы по маршрутам №№ 2А, 2Б, 17, 18 временно изменят направление движения, №12 не ходят.
По информации Департамента инфраструктуры, с 08.30 часов до 11.00 часов 23 августа 2020 запрещается движение троллейбусов по пр. Независимости.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
Троллейбусный маршрут № 2А:
ЖК "пр. Победы" - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - станция метро "Научная";
Троллейбусный маршрут № 2Б:
ЖК "просп. Жуковского" - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции;
Троллейбусный маршрут № 17:
ЖК "ул. Рудика" - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции;
Троллейбусный маршрут № 18:
ЖК "Больница скорой помощи" - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Науки - станция метро "Научная";
Трамвайный маршрут № 12 не ходят.
Движение троллейбусов по ул. Банном временно запрещено.
По информации Департамента инфраструктуры, с 20:00 часов до 22:00 часов 24 августа 2020 запрещается движение трамваев по ул. Банном, мероприятие троллейбусов в депо будет организовано следующим образом:
... - площадь Благовещенский - Соборный спуск - ул. Университетская - пер. Спартаковский - площадь Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский
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