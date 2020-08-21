Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове автобусы на маршрутах, соединяющих Пятихатки с центром города, изменят схему движения
21.08.2020  09:20   

В Харькове автобусы на маршрутах, соединяющих Пятихатки с центром города, изменят схему движения

Движение транспорта по части Белгородского шоссе будет временно запрещено.


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С 6:00 до 21:00 22 августа будет запрещено движение транспортных средств по Белгородском шоссе на участке от пр. Академика Курчатова до транспортной развязки Окружной дороги Харькова и автомобильной дороги М-20 Харьков-Щербаковка, сообщили   в городской диспетчерской службе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Академика Курчатова, ул. Академической, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружной дороге.

Автобусы №№223, 296э будут курсировать следующим образом: пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

Источник:   1562
 Тэги:  ограничение, харьков, движение, автобусы, маршрут
 
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