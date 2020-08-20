20.08.2020 15:40

Комунальний мост: о 17:00 буде відкритий рух на другій частині (ФОТО)

Друга, вже повністю заасфальтована частина Комунального моста буде відкрита для руху транспорту о 17:00 сьогодні, 20 серпня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Як повідомив директор Департаменту будівництва і дорожнього господарства Володимир Чумаков, до початку наступного тижня рух здійснюватиметься двома сторонами мосту. Після цього ту частину дороги, де транспорт їздить зараз, тимчасово закриють, щоб покласти верхній шар асфальту.

«З огляду на те, що довжина Комунального моста становить майже 1,5 кілометра, був зроблений колосальний обсяг робіт, і тепер ми близькі до їх завершення. За цей час міст був повністю реконструйований: укріплена його конструкція, замінена гідроізоляція, забетоноване додаткове покриття проїжджої частини, замінені огорожі, освітлення, тролейбусна контактна мережа, проведена ілюмінація. Розраховуємо, що на початку вересня обидві частини мосту будуть відкриті для проїзду», - зазначив Володимир Чумаков.

Далі, за його словами, робочим залишиться закінчити монтаж огороджувальних конструкцій, але руху транспорту це не заважатиме. Повністю закінчити роботи на Комунальному мосту планується до середини жовтня.