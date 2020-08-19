На проблемном перекрестке Салтовки появится светофор

Решением городского головы на перекрестке Салтовского шоссе и пр.Юбилейного будут установлены светофоры, согластно плану реконструкции, разработаному профильным департаментом.
Об этом 19 августа на сессии горсовета заявил директор Департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан, отвечая на вопрос о большом количестве ДТП, в том числе с летальными исходами, на этом перекрестке.
По словам Дульфана, организация новой схемы движения на Салтовском шоссе включена в программу повышения безопасности дорожного движения в Харькове, которая финансируется Европейским инвестиционным банком.
Напомним, ранее харьковчанине потребовали от мэра установить светофор и отремонтировать ливневки на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта Юбилейного. Соответствующая петиция была опубликована на сайте горсовета.
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