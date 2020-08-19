В центре Харькова ограничат парковку

Парковку транспортных средств на площади Конституции в Харькове будет временно ограничено
С 7:00 до 16:00 21 августа в центральном районе Харькова будет временно ограничено парковки транспортных средств, сообщили в городской диспетчерской службе.
Так, парковаться будет запрещено на площади Конституции, на участке от ул. Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), по ул. Соборном на участке от ул. Квитки-Основьяненко к площади Конституции.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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