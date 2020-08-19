19.08.2020 10:20

В центре Харькова ограничат парковку

Парковку транспортных средств на площади Конституции в Харькове будет временно ограничено



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С 7:00 до 16:00 21 августа в центральном районе Харькова будет временно ограничено парковки транспортных средств, сообщили в городской диспетчерской службе.

Так, парковаться будет запрещено на площади Конституции, на участке от ул. Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), по ул. Соборном на участке от ул. Квитки-Основьяненко к площади Конституции.