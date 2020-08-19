19.08.2020 09:01

Каждый второй — без маски: кондукторы, водители и пассажиры в наземном транспорте Харькова игнорируют карантин

Пассажирам трамваев и троллейбусов не делают замечаний, если они едут без маски.



Фото: KHARKIV Today

С понедельника Харьков в "желтой зоне" карантина, в метро начали штрафовать людей без масок, городские власти обратились и к перевозчикам с просьбой контролировать соблюдение карантина в маршрутках. Без внимания остались троллейбусы и трамваи.

Около 09:30 18 августа корреспондент KHARKIV Today сел в трамвай №3 на остановке возле станции метро "Холодная гора". Кондуктор была в транспорте без маски, замечаний пассажирам, которые тоже были без масок, не делала. Не соблюдала масочный режим и водитель. Из 30 пассажиров трамвая в масках были 13, некоторые спускали их так, что был прикрыт только рот.

Кондуктор (в розовой футболке) без маски. Фото: KHARKIV Today

В троллейбусе № 3, который идет из центра на ХТЗ, о карантине, похоже, знают только несколько пассажиров. У водителя рядом с лобовым стеклом лежит маска, но надевать он ее не хочет: говорит, не контактирует с пассажирами из своего "застеколья".

А кондуктор с маской на шее считает, что с его работой защититься просто невозможно.

"Через меня ежедневно проходит тысяча людей. Как вы думаете, могу одной маской от них защититься? Жара такая, что дышать невозможно, кондиционер у нас в салоне на работает. А еще говорят, что маски надо менять каждые три часа. Вы думаете, нам их кто-то выдает? Нет, конечно. Потому я и не пытаюсь делать вид, что соблюдаю карантин", — сказала кондуктор.

Заниматься воспитанием пассажиров она также не хочет, считая это личным делом каждого человека. Говорит, с начала карантина людей в масках стало в разы меньше.

Около 11:45 корреспондент сел в автобус №240, который остановился около рынка "Ривлад" в районе станции метро "Студенческая". В салоне маршрутки — 16 человек, из них лишь трое — с масками на лицах. Остальные решили либо не использовать средства защиты вовсе, либо спустили их на подбородок.

В маршрутке №240 про масочный режим забыли. Фото: KHARKIV Today

Водитель автобуса, который ездит от станции метро "Барабашово" до проспекта Жуковского, тоже решил использовать средства защиты лишь "наполовину" — в зеркале заднего вида были отчетливо видны очертания его носа, выглядывающие из-под маски.

Пассажиры без масок его не смущали — водитель охотно останавливал автобус и набирал в салон новых людей, игнорирующих карантинные требования.

На вопрос журналиста, почему в салон свободно пускают людей без масок, водитель сначала не хотел отвечать и какое-то время просто молчал. Однако потом ответил: "Мне что, выгонять их? Он зашел в маске и внутри снял ее!".