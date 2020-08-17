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17.08.2020  16:52   

З вівторка тимчасово не ходитиме тролейбус №19

Рух тролейбусів буде заборонено з 9:30 до 19:00 з 18 по 21 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до пр. Московського, буде заборонено з 9:30 до 19:00 з 18 по 21 серпня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано засфальтуванням Комунального шляхопроводу і знеструмленням контактної мережі тролейбуса.
 
У цей період тролейбус № 19 не курсуватиме.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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