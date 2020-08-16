На Салтовке меняется движение троллейбуса №24

Троллейбусы по маршруту № 24 временно изменят направление движения в понедельник 17 августа.
По информации Департамента инфраструктуры, 09.00 часов до 20.00 часов 17 августа 2020 запрещается движение троллейбусов по пр. Юбилейному на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев в ЖК «602 м / р».
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
Троллейбусный маршрут №11:
ЖК «станция метро« Академика Барабашова »- ул. Юбилейный -ул. Гвардейцев-Широнинцев - ЖК «Северная Салтовка».
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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