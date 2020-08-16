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16.08.2020  11:11   

На Салтовке меняется движение троллейбуса №24

Троллейбусы по маршруту № 24 временно изменят направление движения в понедельник 17 августа.


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По информации Департамента инфраструктуры, 09.00 часов до 20.00 часов 17 августа 2020 запрещается движение троллейбусов по пр. Юбилейному на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев в ЖК «602 м / р».

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

Троллейбусный маршрут №11:

ЖК «станция метро« Академика Барабашова »- ул. Юбилейный -ул. Гвардейцев-Широнинцев - ЖК «Северная Салтовка».

Источник:   1562
 Тэги:  троллейбус, транспорт, движение, маршрут, изменение
 
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