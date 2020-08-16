На Салтовке меняется движение троллейбуса №24

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Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 16 августа Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные 15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.