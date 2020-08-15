15.08.2020 11:12

На Салтовке закрыт оживленный проспект

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до Салтовского шоссе, закрыто сегодня, 15 августа, c 09.00 до 20.00.



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По данным диспетчерской службы, проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.