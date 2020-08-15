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15.08.2020  11:12   

На Салтовке закрыт оживленный проспект

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до Салтовского шоссе, закрыто сегодня, 15 августа, c 09.00 до 20.00.


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По данным диспетчерской службы, проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  ремонт, дорога, ограничение, движение
 
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