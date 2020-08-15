На Салтовке закрыт оживленный проспект

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до Салтовского шоссе, закрыто сегодня, 15 августа, c 09.00 до 20.00.
По данным диспетчерской службы, проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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