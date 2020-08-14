На Балаклейщине дорожники завершают капитальный ремонт моста, соединяющего Андреевку и Донец (ФОТО)

На дороге местного значения Андреевка - Курган - Меловая подходят к завершению работы по капитальному ремонту моста через р. Северский Донец, который соединяет населенные пункты пгт Андреевку и пгт Донец.
«Основные работы по капитальному ремонту были завершены в декабре прошлого года, после чего было возобновлено движение транспорта через мост, но работы продолжались, - пояснил Игорь Турченко. - В частности, была завершена укладка двухслойного покрытия дороги из асфальтобетонной смеси. Сейчас продолжаются работы по устройству водоотвода, установке водоочистных сооружений и бетонированию откосов мостового сооружения».
По словам директора ГП «Дороги Харьковщины», согласно плану до конца 2020 года предусмотрено проведение ремонтов на 4-х и начать ремонты еще 7 мостов.
«Значительное внимание уделяется выполнению работ по предупреждению разрушения несущих конструкций, выполнению гидроизоляционных работ и водоотведению», - подчеркнул Игорь Турченко.
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В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
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