На Балаклейщине дорожники завершают капитальный ремонт моста, соединяющего Андреевку и Донец (ФОТО)

14.08.2020 08:40

На дороге местного значения Андреевка - Курган - Меловая подходят к завершению работы по капитальному ремонту моста через р. Северский Донец, который соединяет населенные пункты пгт Андреевку и пгт Донец.

Этот мост является одним из самых длинных на местной сети, его длина составляет 245 метров, рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

«Основные работы по капитальному ремонту были завершены в декабре прошлого года, после чего было возобновлено движение транспорта через мост, но работы продолжались, - пояснил Игорь Турченко. - В частности, была завершена укладка двухслойного покрытия дороги из асфальтобетонной смеси. Сейчас продолжаются работы по устройству водоотвода, установке водоочистных сооружений и бетонированию откосов мостового сооружения».

По словам директора ГП «Дороги Харьковщины», согласно плану до конца 2020 года предусмотрено проведение ремонтов на 4-х и начать ремонты еще 7 мостов.

«Значительное внимание уделяется выполнению работ по предупреждению разрушения несущих конструкций, выполнению гидроизоляционных работ и водоотведению», - подчеркнул Игорь Турченко.