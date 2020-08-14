Главная Новости Дороги и транспорт На Балаклейщине дорожники завершают капитальный ремонт моста, соединяющего Андреевку и Донец (ФОТО)
14.08.2020  08:40   

На Балаклейщине дорожники завершают капитальный ремонт моста, соединяющего Андреевку и Донец (ФОТО)

На дороге местного значения Андреевка - Курган - Меловая подходят к завершению работы по капитальному ремонту моста через р. Северский Донец, который соединяет населенные пункты пгт Андреевку и пгт Донец.


// ХОГА
Этот мост является одним из самых длинных на местной сети, его длина составляет 245 метров, рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

«Основные работы по капитальному ремонту были завершены в декабре прошлого года, после чего было возобновлено движение транспорта через мост, но работы продолжались, - пояснил Игорь Турченко. - В частности, была завершена укладка двухслойного покрытия дороги из асфальтобетонной смеси. Сейчас продолжаются работы по устройству водоотвода, установке водоочистных сооружений и бетонированию откосов мостового сооружения».

По словам директора ГП «Дороги Харьковщины», согласно плану до конца 2020 года предусмотрено проведение ремонтов на 4-х и начать ремонты еще 7 мостов.

«Значительное внимание уделяется выполнению работ по предупреждению разрушения несущих конструкций, выполнению гидроизоляционных работ и водоотведению», - подчеркнул Игорь Турченко.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Дороги и транспорт Как проходит ремонт автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский 11.08 Дороги и транспорт В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук 04.08 Криминал и происшествия Полиция Харькова обеспечивает охрану общественного порядка на территории рынка «Барабашово» (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 