13.08.2020 13:23

Земли скандального Октябрьского лесхоза отдали под строительство автобана

Решением кабмина под современную трассу на Харьковщине пойдет 0,55 гектара земли в Валковском районе.



Скрин ХОГА

12 августа на заседании Кабинета министров Украины приняли решение о выделении земли государственной собственности, которая сейчас находится в пользовании Октябрьского лесхоза, для реконструкции трассы Киев-Харьков-Довжанский.

"Службе автомобильных дорог в Харьковской области на разработку с учетом требований, государственных стандартов норм и правил в сфере землеустройства предоставить разрешение на отведение земельных участков государственной собственности общей площадью 0,55 гектаров, что находится в постоянном пользовании государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство", расположенных на территории Валковского района Харьковской области, для реконструкции и обслуживания дороги государственного значения М-03", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Харьковской области пообещала реконструировать 25 километров дороги Киев-Харьков-Довжанский до 2022 года. По состоянию на 3 августа выполнили 20% ремонтных работ. В частности, провели подготовительные работы, работы по устройству насыпи, начали реконструкцию моста и устройство дорожного покрытия.

После реконструкции этот участок будет иметь две полосы движения в оба направления, его отнесут к первой технической категории.