Тролейбус №11 у п’ятницю ходитиме за зміненим маршрутом

Рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малиновського, на ділянці від розворотного кола «вул. Конєва» до вул. Коцарської, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, буде заборонений з 9:00 до 18:00 14 серпня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з укладанням асфальтобетонного покриття на Купецькому мосту.
На цей період тролейбус №11 ходитиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «вул. Конєва».
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: