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13.08.2020  09:28   

Тролейбус №11 у п’ятницю ходитиме за зміненим маршрутом

Рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малиновського, на ділянці від розворотного кола «вул. Конєва» до вул. Коцарської, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, буде заборонений з 9:00 до 18:00 14 серпня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з укладанням асфальтобетонного покриття на Купецькому мосту.

На цей період тролейбус №11 ходитиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «вул. Конєва».

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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