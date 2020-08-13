Главная Новости Дороги и транспорт Как проходит ремонт автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский
13.08.2020  08:31   

Как проходит ремонт автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Подготовительные работы частично начали в 2019 году и наиболее масштабные проходят в 2020 году.


// ХОГА
По информации начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрея Алексеева, ремонтные работы на дороге государственного значения М-03 «Киев - Харьков - Довжанский» уже выполнены на 21%.

«Эта дорога - один из крупнейших и наиболее значимых проектов, реализуемых на территории Харьковской области, международная трасса Киев-Харьков-Довжанский, - рассказал Андрей Алексеев. - Уже сняли 81% покрытия, уложили 54% земляного слоя и дорожное полотно на 31% участка».

По словам представителя подрядной организации, все работы проводятся в координации со Службой автомобильных дорог в Харьковской области и Харьковской областной государственной администрацией.

Справка. В 2018 году победителем тендерной процедуры на реконструкцию этого участка дороги стала турецкая компания Onur Taahhut, которая подписала международный контракт с Укравтодором. Соглашение было подписано и рассчитано на четыре года. В рамках проекта отремонтируют 25-километровый участок международной трассы Киев-Харьков-Довжанский за средства международных финансовых организаций.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Дороги и транспорт В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук 04.08 Криминал и происшествия Полиция Харькова обеспечивает охрану общественного порядка на территории рынка «Барабашово» (ВИДЕО) 22.07 Дороги и Транспорт «Дорремстрой» ремонтирует дороги в Новобаварском районе (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 