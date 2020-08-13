Как проходит ремонт автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский

13.08.2020 08:31

Подготовительные работы частично начали в 2019 году и наиболее масштабные проходят в 2020 году.

По информации начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрея Алексеева, ремонтные работы на дороге государственного значения М-03 «Киев - Харьков - Довжанский» уже выполнены на 21%.

«Эта дорога - один из крупнейших и наиболее значимых проектов, реализуемых на территории Харьковской области, международная трасса Киев-Харьков-Довжанский, - рассказал Андрей Алексеев. - Уже сняли 81% покрытия, уложили 54% земляного слоя и дорожное полотно на 31% участка».

По словам представителя подрядной организации, все работы проводятся в координации со Службой автомобильных дорог в Харьковской области и Харьковской областной государственной администрацией.

Справка. В 2018 году победителем тендерной процедуры на реконструкцию этого участка дороги стала турецкая компания Onur Taahhut, которая подписала международный контракт с Укравтодором. Соглашение было подписано и рассчитано на четыре года. В рамках проекта отремонтируют 25-километровый участок международной трассы Киев-Харьков-Довжанский за средства международных финансовых организаций.