Как проходит ремонт автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Подготовительные работы частично начали в 2019 году и наиболее масштабные проходят в 2020 году.
«Эта дорога - один из крупнейших и наиболее значимых проектов, реализуемых на территории Харьковской области, международная трасса Киев-Харьков-Довжанский, - рассказал Андрей Алексеев. - Уже сняли 81% покрытия, уложили 54% земляного слоя и дорожное полотно на 31% участка».
По словам представителя подрядной организации, все работы проводятся в координации со Службой автомобильных дорог в Харьковской области и Харьковской областной государственной администрацией.
Справка. В 2018 году победителем тендерной процедуры на реконструкцию этого участка дороги стала турецкая компания Onur Taahhut, которая подписала международный контракт с Укравтодором. Соглашение было подписано и рассчитано на четыре года. В рамках проекта отремонтируют 25-километровый участок международной трассы Киев-Харьков-Довжанский за средства международных финансовых организаций.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: