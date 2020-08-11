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11.08.2020  17:32   

Из Харькова в Киев запустят праздничные Интерсити+

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа.


//intercityukraine.com

Так, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд Интерсити+ № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе он-лайн продажи.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, интерсити, харьков, дополнительно
 
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