В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук

11.08.2020 16:04

Сейчас начата укладка щебеночно-песчаной смеси в пределах поселка Печенеги.

О начале работ по восстановлению территориальной дороги Т-21-11 сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«9 августа дорожники ООО «Автомагистраль-Юг» начали укладывать щебеночно-песчаную смесь в пределах пгт Печенеги. Кроме этого, выполняются работы по укладке выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Задействовано два асфальтоукладчика и 5 катков», - пояснили в Службе автомобильных дорог.

Дорожники напоминают, что территориальная дорога Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук была построена в 60-х годах и с того момента до 2018 года капитально не ремонтировалась. С 2018 по 2019 годы было отремонтировано в рамках текущего ремонта отдельными участками более 3 км.