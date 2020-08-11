Главная Новости Дороги и транспорт В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук
11.08.2020  16:04   

В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук

Сейчас начата укладка щебеночно-песчаной смеси в пределах поселка Печенеги.


// ХОГА
О начале работ по восстановлению территориальной дороги Т-21-11 сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«9 августа дорожники ООО «Автомагистраль-Юг» начали укладывать щебеночно-песчаную смесь в пределах пгт Печенеги. Кроме этого, выполняются работы по укладке выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Задействовано два асфальтоукладчика и 5 катков», - пояснили в Службе автомобильных дорог.

Дорожники напоминают, что территориальная дорога Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук была построена в 60-х годах и с того момента до 2018 года капитально не ремонтировалась. С 2018 по 2019 годы было отремонтировано в рамках текущего ремонта отдельными участками более 3 км.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Криминал и происшествия Полиция Харькова обеспечивает охрану общественного порядка на территории рынка «Барабашово» (ВИДЕО) 22.07 Дороги и Транспорт «Дорремстрой» ремонтирует дороги в Новобаварском районе (ФОТО)   22.07 Власть Ночью на строительстве новой дороги пытались поджечь технику: заявление Харьковского горсовета (Добавлены ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 