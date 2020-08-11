В этом году дорожники отремонтируют 18,3 км дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук

Сейчас начата укладка щебеночно-песчаной смеси в пределах поселка Печенеги.
«9 августа дорожники ООО «Автомагистраль-Юг» начали укладывать щебеночно-песчаную смесь в пределах пгт Печенеги. Кроме этого, выполняются работы по укладке выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Задействовано два асфальтоукладчика и 5 катков», - пояснили в Службе автомобильных дорог.
Дорожники напоминают, что территориальная дорога Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук была построена в 60-х годах и с того момента до 2018 года капитально не ремонтировалась. С 2018 по 2019 годы было отремонтировано в рамках текущего ремонта отдельными участками более 3 км.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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