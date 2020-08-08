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08.08.2020  15:33   

На Новгородской такси попало в тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром 8 августа.


// Telegram

Аваприя произошла на перекрестке пр.Науки и ул.Новгородской.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, такси пересекало перекресток, и в него врезались две легковушки.

«На Науки/Новгородской таксист походу хотел проскочить на красный и пропустил сразу две вспышки», – написал телеграм-канал XC|Харьков.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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