08.08.2020 15:33

На Новгородской такси попало в тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром 8 августа.



// Telegram

Аваприя произошла на перекрестке пр.Науки и ул.Новгородской.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, такси пересекало перекресток, и в него врезались две легковушки.

«На Науки/Новгородской таксист походу хотел проскочить на красный и пропустил сразу две вспышки», – написал телеграм-канал XC|Харьков.