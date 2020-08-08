На Новгородской такси попало в тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром 8 августа.
Аваприя произошла на перекрестке пр.Науки и ул.Новгородской.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, такси пересекало перекресток, и в него врезались две легковушки.
«На Науки/Новгородской таксист походу хотел проскочить на красный и пропустил сразу две вспышки», – написал телеграм-канал XC|Харьков.
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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