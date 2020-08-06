На вулиці Тарасівській буде тимчасово змінений рух транспорту

Зміни діятимуть з 8:00 7 серпня до 21:00 21 серпня 2020 року.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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