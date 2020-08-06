Главная Новости Дороги и транспорт На вулиці Тарасівській буде тимчасово змінений рух транспорту
06.08.2020  15:19   

На вулиці Тарасівській буде тимчасово змінений рух транспорту

Зміни діятимуть з 8:00 7 серпня до 21:00 21 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Організація дорожнього руху по вул. Тарасівській, від пров. Тарасівського до пр. Московського, буде змінена з 8:00 7 серпня до 21:00 21 серпня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з підготовчими роботами по об’єкту «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі пр. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця «Потьомкін», вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний».
 
Об’їзд закритої ділянки буде організований по пров. Тарасівському, вул. Дніпровській, вул. Польовій.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 Криминал и происшествия ДТП: легковушка вылетела с трассы (ВИДЕО) 05.08 Дороги и транспорт Движение по Основянской ограничено два дня 04.08 Дороги и транспорт У середу трамваї №23 і 26 курсуватимуть за іншим маршрутом
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 