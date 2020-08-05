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05.08.2020  09:25   

В Харькове готовятся сдавать паркинг в саду Шевченко (ВИДЕО)

Многоуровневый паркинг на несколько сотен автомобилей, который город строит в саду Шевченко, обещают сдать уже ко Дню города.


//izvestia.kharkov.ua

По концепции и задачам, которые поставил перед собой муниципалитет, паркинг должен существенно разгрузить центральные улицы Харькова от частного транспорта.

Сейчас возведение объекта, сообщили строители, уже на завершающем этапе.
 
Анатолий Денисенко, представитель строительной компании:
Все сети, которые только можно придумать, были на этой площадке. Мы все это дело вынесли и подготовили площадку и построили объект. Объект в силу того, что в нашем городе не принято строить заурядные объекты. То есть  он имеет не только функциональное назначение свое, но и определенный внешний вид, который я надеюсь, будет украшать город. То есть, он находиться на границе новой дороги-пробивки и сада Шевченко. То есть, мы максимально вписали его в архитектуру и ландшафт природный. Поэтому, я думаю, что этот объект будет и очень полезен и удобен для харьковчан, особенно тех, которые приедут отдыхать в сад Шевченко, в зоопарк новый, который сейчас реконструируется, и будет, я думаю, лучшим не только в нашей стране, и может быть во всем  постсоветском пространстве.         

Тэги:  паркинг, сад шевченко, харьков
 
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