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05.08.2020  08:14   

Движение по Основянской ограничено два дня

Об этом сообщила городская диспетчерская служба.


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5 и 6 августа с 9.00 до 17.00 ограничивается движение транспортных средств по улице Основянской, на участке от улицы Москалевской до улицы Грековской.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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