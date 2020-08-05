05.08.2020 08:14

Движение по Основянской ограничено два дня

Об этом сообщила городская диспетчерская служба.



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5 и 6 августа с 9.00 до 17.00 ограничивается движение транспортных средств по улице Основянской, на участке от улицы Москалевской до улицы Грековской.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.