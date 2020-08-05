Движение по Основянской ограничено два дня

Об этом сообщила городская диспетчерская служба.
5 и 6 августа с 9.00 до 17.00 ограничивается движение транспортных средств по улице Основянской, на участке от улицы Москалевской до улицы Грековской.
По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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