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04.08.2020  11:12   

Рух по вулиці Бучми обмежений до вечора

Рух транспорту по вул. Бучми, на ділянці від будинку №20 до пр. Тракторобудівників, обмежений до 17:00 сьогодні, 4 серпня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфарструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.


 

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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